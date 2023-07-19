Panglima TNI Rotasi Sejumlah Pangdam, Ini Daftarnya

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerbitkan surat Nomor Kep/779/VII/2023, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Surat yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2023 tertanda Panglima TNI itu di antaranya berisikan sejumlah rotasi jabatan Pangdam.

Pangdam IX Udayana yang tadinya dijabat Mayjen Sonny Aprianto akan digantikan Mayjen Harfendi yang sebelumnya menjabat Koorsahli Panglima TNI.

Sementara, Mayjen Sonny Aprianto ke depannya akan menjabat sebagai Asintel Panglima TNI.