HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Tunjuk Irvansyah Jabat Kabakamla Gantikan Aan Kurnia

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:26 WIB
Panglima TNI Tunjuk Irvansyah Jabat Kabakamla Gantikan Aan Kurnia
Irvansyah/ Foto: TNI
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi dan mutasi jabatan strategis terhadap 96 Perwira Tinggi (Pati). Salah satu jabatan yang dirotasi yakni Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla).

Panglima menunjuk Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah untuk menduduki jabatan baru sebagai Kabakamla yang sebelumnya ditempati Laksdya (Purn) Aan Kurnia. Sementara itu, Aan Kurnia ditempatkan sebagai Pati Mabes AL dalam rangka pensiun.

Perpindahan jabatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli 2023.

Sebelum menjabat Kabakamla, Irvansyah merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada III dan Panglima Komando Lintas Laut Militer.

Halaman:
1 2
      
