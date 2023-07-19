Mutasi 96 Perwira Tinggi, Panglima TNI Ganti Pangkogabwilhan hingga Kepala BNPP

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi besar-besaran. Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli, terdapat 96 perwira tinggi dimutasi.

Dari beberapa jabatan strategis, prajurit yang ditunjuk untuk memegang jabatan baru.

Untuk Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla), Panglima TNI menunjuk Laksdya Irvansyah.

Kemudian untuk Pangkogabwilhan I Panglima menunjuk Laksda Erwin S. Aldedharma.

Selanjutnya, jabatan strategis lainnya adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). Untuk mengisi posisi tersebut, Panglima TNI mempercayakan kepada Marsdya Kusworo.

(Erha Aprili Ramadhoni)