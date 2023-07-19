Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi 96 Perwira Tinggi, Panglima TNI Ganti Pangkogabwilhan hingga Kepala BNPP

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:34 WIB
Mutasi 96 Perwira Tinggi, Panglima TNI Ganti Pangkogabwilhan hingga Kepala BNPP
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi besar-besaran. Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli, terdapat 96 perwira tinggi dimutasi.

Dari beberapa jabatan strategis, prajurit yang ditunjuk untuk memegang jabatan baru.

Untuk Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla), Panglima TNI menunjuk Laksdya Irvansyah.

Kemudian untuk Pangkogabwilhan I Panglima menunjuk Laksda Erwin S. Aldedharma.

Selanjutnya, jabatan strategis lainnya adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). Untuk mengisi posisi tersebut, Panglima TNI mempercayakan kepada Marsdya Kusworo.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mutasi TNI panglima TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement