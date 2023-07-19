Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
53 Perwira Tinggi TNI AD Dimutasi, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:43 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi di lingkungan TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 96 Pati TNI. Pati yang dimutasi itu terdiri atas 53 pati TNI AD, 26 Pati TNI AL, dan 17 Pati TNI AU.

Berdasarkan siaran pers dari Puspen TNI, Rabu (19/7/2023), berikut daftar 53 pati TNI AD yang dimutasi :

Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M. dari Pangdam IX/Udy menjadi Asintel Panglima TNI, Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Pangdam IX/Udy, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. dari Irjenad menjadi Pangkogabwilhan III, Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejen dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Irjenad, Mayjen TNI Legowo W. R. Jatmiko, S.I.P., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber menjadi Pangdam XIII/Mdk, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, S.E., M.M. dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber, Mayjen TNI Syfrial, PSC., M.Tr.(Han) dari Kaskostrad menjadi Pangdam XVI/Ptm, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba menjadi Kaskostrad, Mayjen TNI Candra Wijaya dari Wadankodiklatad menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. dari Pangdam III/Slw menjadi Wadankodiklatad, Mayjen TNI Erwin Djatmiko, S.Sos dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam III/Slw, Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. dari Kasdam XVII/Cen menjadi Gubernur Akmil, Brigjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P. dari Danpusintelad menjadi Kasdam XVII/Cen, Brigjen TNI Rudy Rachman Nugraha, S.I.P., M.Sc. dari Waasintel Kasad Bid. Bin Intel menjadi Danpusintelad, Kolonel Inf Dian Hardiana, S.I.P. dari Pamen Denmabesad menjadi Waasintel Kasad Bid. Bin Intel, Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., Psc. dari Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Czi G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si. dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

Halaman:
1 2 3
      
