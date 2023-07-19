Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

26 Perwira Tinggi TNI AL Dimutasi Panglima, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:50 WIB
26 Perwira Tinggi TNI AL Dimutasi Panglima, Ini Daftarnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi di lingkungan TNI. Sebanyak 96 perwira tinggi dari 3 matra dimutasi, termasuk 26 perwira tinggi Angkatan Laut.

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan siaran pers dari Puspen TNI, Rabu (19/7/2023), berikut daftar 26 pati TNI AL yang dimutasi :

Laksda TNI Maman Firmansyah dari Pangkoarmada II menjadi Wagub Lemhanas, Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pangkoarmada II, Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos. dari Kabakamla menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksdya TNI Irvansyah, S.H., CHRMP., M.M., M.Sc. dari Pangkogabwilhan I menjadi Kabakamla, Laksda TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. dari Pangkoarmada I menjadi Pangkogabwilhan I, Laksda TNI Achmad Wibisono, S.E., CHRMP. dari Kas Kogabwilhan II menjadi Pangkoarmada I, Laksma TNI Rudhi Aviantara I.H., S.E., M.Si., M.Tr.(Han)., CHRMP dari Kas Koarmada III menjadi Kas Kogabwilan II, Laksma TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si. dari Kas Kolinlamil menjadi Kas Koarmada III, Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han). dari Irjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Dr. Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr.Opsla dari Asintel Panglima TNI menjadi Irjen TNI, Laksda TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr.(Han) dari Staf Khusus Kasal menjadi Koorsahli Panglima TNI, Laksma TNI dr. Agung Guntoro, Sp.BS (K) Spine. dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI, Kolonel Laut (K) Dr. dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes., Sp.OT (K) Hand. dari Kabidyankesin Puskes TNI menjadi Kadiskesal, Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. dari Deputi Bid. Taplai Bangsa Lemhanas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Halaman:
1 2
      
