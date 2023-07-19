Jabat Pangkogabwilhan III, Richard Tampubolon Jenderal Kopassus Bintang 3 Pemilik 10 Brevet

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menunjuk Letjen Richard Tampubolon untuk menjabat Pangkogabwilhan III menggantikan Letjen Agus Suhardi. Richard yang merupakan jenderal Kopassus bintang tiga ini sebelumnya adalah Irjenad.

Penunjukan Richard tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli.

Richard Tampubolon merupakan abituren atau lulusan Akademi Militer 1992 dari kecabangan infanteri. Kariernya banyak dihabiskan di Kopassus.

Lulus dari Lembah Tidar, Magelang, Richard bertugas sebagai Pabandya Lid Sintel Makopassus. Setelah itu ditunjuk sebagai Danyon 11/Grup 1/Kopassus, Wadangrup 2 Kopassus, Asintel Danjen Kopassus (2014), Dangrup 2 Kopassus (2014-2015) serta Dangrup 3 Kopassus (2015-2015).

Richard juga pernah dipercaya sebagai Danrindam VI/ Mulawarman (2016) dan Danrem 023/Kawal Samudera (2016-2017). Namun rekan seangkatan Erwin Djatniko (Waasrena KSAD bidang Perencanaan) ini akhirnya kembali ke Cijantung dengan menjabat wadanjen Kopassus.

Kariernya terus menanjak. Sebelum ditunjuk sebagai Dankoopssus TNI, Richard merupakan Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kaskogabwilhan I). Selama tujuh bulan dia menempati jabatan tersebut.