HT: Jurkam Harus Kreatif dan Dapat Sampaikan Pesan ke Masyarakat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebut sejumlah hal penting dalam Pelatihan Tim Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Seperti pemahaman terhadap platform, bagaimana mengemas secara kreatif, hingga bisa menyampaikan pesan dari Ganjar Pranowo agar benar-benar sampai kepada masyarakat Indonesia. Pelatihan Tim Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo ini digelar 17-18 Juli 2023 di iNews Tower, Menteng, Jakarta.

“Saya memberikan materi, sharing kepada para Jurkam, bagaimana menjadi Jurkam yang efektif bagi Bacapres RI Ganjar Pranowo,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Rabu (19/07/2023).

HT mengatakan, untuk menjadi seorang jurkam harus mengerti positioning. “Atau kalau di istilah marketing itu value proposition dari Pak Ganjar. Pak Ganjar muda, itu jelas. Energetik, kemudian, good looking, tampan. Pak Ganjar Kepala Daerah, pernah di legislatif DPR RI dan saat ini Eksekutif. Jadi, pemahaman untuk di kedua bidang tersebut sangat baik,” urai HT.

Menurut HT, yang sangat menonjol dalam Ganjar adalah dia seorang family man dan sangat dekat dengan masyarakat. Hal ini terlihat saat Ganjar memimpin Jawa Tengah.

“Kalau kita lihat, harmonis dengan istrinya, dan juga yang tidak kalah penting: Humble, merakyat,” ujar HT.