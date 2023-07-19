Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Letjen Sabrar Fadhilah Pensiun, Wagub Lemhannas Dijabat Laksdya Maman Firmansyah

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:15 WIB
Letjen Sabrar Fadhilah Pensiun, Wagub Lemhannas Dijabat Laksdya Maman Firmansyah
Laksdya Maman Firmansyah ditunjuk jadi Wagub Lemhannas.
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga melakukan mutasi terhadap jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Wagub Lemhanas yang sebelumnya dijabat Letjen TNI (Purn) Mohamad Sabrar Fadhilah, kini digantikan oleh Laksdya Maman Firmansyah.

Mutasi jabatan Wagub Lemhannas ini dilakukan karena Sabrar Fadhilah sudah memasuki masa pensiun. Sabrar saat ini ditempatkan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Wagub Lemhannas saat ini dijabat oleh Laksdya Maman Firmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II. Serah terima jabatan tersebut saat ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Perpindahan jabatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli 2023.

