17 Perwira Tinggi TNI AU Dimutasi Panglima TNI, Ini Daftarnya

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI. Sebanyak 96 perwira tinggi (pati) dari 3 matra dimutasi.

Ini termasuk 17 pati TNI AU. Berikut daftar 17 pati TNI AU yang dimutasi :

Marsdya TNI Henri Alfiandi dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsdya TNI Kusworo, S.E., M.M., dari Dansesko TNI menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Marsda TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr.(Han) dari Aspers Panglima TNI menjadi Dansesko TNI, Marsda TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.(Han) dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Hubungan Internasional Lemhannas menjadi Aspers Panglima TNI, Marsda TNI Hesly Paat dari Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Hubungan Internasional Lemhannas, Marsma TNI A. Joko Takarianto dari Sekretaris Deputi Bid. Koord. Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI.

Marsma TNI Arifien Sjahrir, Pscj.,M.Sc. dari Sekretaris Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menjadi Sekretaris Deputi Bid. Koord. Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsma TNI Dedy Ghazi Elsyaf, M.Si. dari Wairjenau menjadi Sekretaris Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Marsma TNI Basuki Rochmat dari Irops Itjenau menjadi Wairjenau, Marsma TNI Sekretaris Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Easter Hariyanto dari Pa Sahli Tk. II Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Irops Itjenau, Marsma TNI Danang Sulistiyanto dari Danpuspomau menjadi Pa Sahli Tk. II Intekmil dan Siber Panglima TNI, Kolonel Pom Pipiek Krispiarto dari Kakor Parik Itjenau menjadi Danpuspomau.