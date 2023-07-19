Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

25 Jenderal Ini Masuki Masa Pensiun, Dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AU, AL dan AD

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:31 WIB
25 Jenderal Ini Masuki Masa Pensiun, Dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AU, AL dan AD
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono/MPI
JAKARTA - Sebanyak 25 perwira TNI dari tiga matra yang menduduki jabatan strategis dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli.

Total ada 96 perwira tinggi yang dimutasi. Dari jumlah tersebut 25 diantaranya sekarang menjabat sebagai Pati di Mabes TNI AL, AD dan AU dikarenakan telah memasuki masa pensiun.

Berikut daftarnya:

1. Letjen TNI Mohammad Sabrar Fadhilah dari Wagub Lemhannas sekarang menjabat Pati Mabes TNI AD

2. Laksdya TNI Aan Kurnia dari Kabakamla sekarang menjabat Pati Mabes TNI AL

3. Marsdya TNI Henri Alfiandi dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) sekarang menjabat Pati Mabes TNI AU

4. Letjen TNI Bambang Suswantono dari Irjan TNI sekarang menjabat Pati Mabes TNI AL

5. Letjen TNI Agus Suhardi dari Pangkogabwilhan III sekarang menjabat Pati Mabes TNI AD

6. Brigjen TNI Sarwono dari Dir Bela Negara Pothan Kemhan sekarang menjabat Pati Mabes TNI AD

7. Marsma TNI Wawan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas ilmu kedokteran dan kesehatan Unhas sekarang menjabat Pati Mabes TNI AU

8. Laksda TNI Edi Sucipto dari Deputi Bidang Taplai Bangsa Lemhannas sekarang menjabat Pati Mabes TNI AL

9. Mayjen TNI Tri Winarno dari Aslad Kasad sekarang menjabat Pati Mabes TNI AD

10. Mayjen TNI Widjanarko dari Wadanpussenif sekarang menjabat Pati Mabes TNI AD

Halaman:
1 2
      
