Daftar Lengkap 96 Perwira Tinggi yang Dimutasi Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI. Sebanyak 96 perwira tinggi (pati) dari 3 matra dimutasi.

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Ke-96 Pati yang dimutasi terdiri atas 53 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL, dan 17 Pati TNI AU.

Berikut daftar lengkap 96 pati TNI yang dimutasi :

53 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M. dari Pangdam IX/Udy menjadi Asintel Panglima TNI, Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Pangdam IX/Udy, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. dari Irjenad menjadi Pangkogabwilhan III, Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejen dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Irjenad, Mayjen TNI Legowo W. R. Jatmiko, S.I.P., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber menjadi Pangdam XIII/Mdk, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, S.E., M.M. dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber, Mayjen TNI Syfrial, PSC., M.Tr.(Han) dari Kaskostrad menjadi Pangdam XVI/Ptm, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba menjadi Kaskostrad, Mayjen TNI Candra Wijaya dari Wadankodiklatad menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. dari Pangdam III/Slw menjadi Wadankodiklatad, Mayjen TNI Erwin Djatmiko, S.Sos dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam III/Slw, Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. dari Kasdam XVII/Cen menjadi Gubernur Akmil, Brigjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P. dari Danpusintelad menjadi Kasdam XVII/Cen, Brigjen TNI Rudy Rachman Nugraha, S.I.P., M.Sc. dari Waasintel Kasad Bid. Bin Intel menjadi Danpusintelad, Kolonel Inf Dian Hardiana, S.I.P. dari Pamen Denmabesad menjadi Waasintel Kasad Bid. Bin Intel, Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., Psc. dari Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Czi G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si. dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P., dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ideologi Lemhannas menjadi Deputi Bid. Taplai Bangsa Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres), Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. dari Irlat Itum Itjenad menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ideologi Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres), Kolonel Inf Raden Agus Prasetyo Utomo, S.H., dari Pamen Denmabesad menjadi Irlat Itum Itjenad, Mayjen TNI Tri Winarno, S.I.P, M.Si., M.Tr.(Han) dari Aslat Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Dwi Darmadi, S.Sos. dari Staf Khusus Kasad menjadi Aslat Kasad, Mayjen TNI Widjanarko, S.Sos. dari Wadanpussenif menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. dari Dirdik Kodiklatad menjadi Wadapussenif, Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., M.M. dari Pamen Denmabesad menjadi Dirdik Kodiklatad, Brigjen TNI dr. Andreas Andri L., Sp.E-TKV (K)., VE, M.H., dari Dirum Puskesad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Ckm dr. Bidik Catur Prasetya dari Kabidwasum SPI RSPAD Gatot Soebroto menjadi Dirum Puskesad, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, S.I.P., S.Sos. dari Irren Irben Itjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Kav Teguh Prayitno dari Irut-II/Renproggar Itren Itben Irjenad menjadi Irren Irben Itjenad, Brigjen TNI Yuswandi dari Ir Pussenif menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Irwan Subekti dari Pamen Denmabesad menjadi Ir Pussenif.