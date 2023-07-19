Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H, HT: Semoga Membawa Keberkahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:40 WIB
Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H, HT: Semoga Membawa Keberkahan
Foto: Ist.
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyampaikan ucapan selamat merayakan Tahun Baru Islam 1445 H kepada umat Muslim Indonesia.

Pria yang akrab disapa HT itu berharap momen ini dapat memberikan keberkahan bagi semua. 

“Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H. Semoga tahun ini membawa banyak berkah untuk kita semua,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).

Pada kesempatan ini, HT mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik.

“Mari terus berbenah memperbaiki diri, bertumbuh menjadi lebih baik. Berbuat kebaikan-kebaikan baru di tahun yang baru,” imbuhnya. “Maju bersama, membangun Indonesia sejahtera.”

(Rahman Asmardika)

      
