Tahun Baru 1445 Hijriah, Semangat Baru Berkhidmah untuk Bangsa

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen menilai, Tahun Baru 1445 Hijriyah menjadi momentum untuk kontemplas. Ia menilai 1 Muharram 1445 menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk berefleksi atas apa yang terjadi.

“Tahun Baru 1445 Hijriyah menjadi momentum kontemplasi untuk kita semua. 1 Muharram 1445 tentu menjadi kesempatan bagi setiap muslim, untuk berefleksi atas apa yang terjadi setahun sebelumnya, dan cara kita menatap masa-masa mendatang dengan hal-hal yang lebih baik. Tahun baru adalah momentum perbaikan, muhasabah diri, untuk mencari titik pencapaian terbaik dalam hidup,” kata Nabil dalam keterangannya, Rabu (19/7/2023).

Ia mengatakan, Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. “Khoirunnas anfauhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama,” ucapnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu melanjutkan, semangat inilah yang seharusnya mendorong untuk berbuat bagi kepada sesama manusia. “Juga kepada alam semesta. Bahwa, tugas manusia itu untuk menjaga alam, menggunakan kreatifitas untuk menciptakan kemaslahatan bersama,” ujarnya.