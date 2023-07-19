Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi 1 Muharam, Ganjar Disambut Meriah Para Relawan dari Berebut Salam hingga Foto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |14:24 WIB
Silaturahmi 1 Muharam, Ganjar Disambut Meriah Para Relawan dari Berebut Salam hingga Foto
Ganjar Pranowo hadiri silaturahmi 1 Muharam 1445 H bersama para relawan (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo menghadiri acara silaturahmi 1 Muharam 1445 H relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).

Dengan mengenakan kemeja garis bewarna putih-hitam, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Setibanya, ia langsung disambut oleh para relawan.

Para relawan, berdesak-desakan untuk berebut salam dan foto dengan Bacapres PDIP yang didukung oleh Partai Perindo tersebut. Ganjar pun, dengan sukarela melayani relawan yang ingin swafoto dan bersalaman.

Langkah Ganjar pun harus tersendat untuk menuju kursinya. Setelah itu, Ganjar pun langsung duduk di kursi.

Para relawan pun, masih berusaha untuk mencari tempat yang terbaik guna mengabadikan sosok Gubernur Jawa Tengah itu.

"Teman-teman di sini ada relawan Jokowi dan relawan GP. Jadi hari ini kita bersatu untuk mendukung relawan Ganjar Pranowo," kata Ketua SC, Bambang J Pramono dalam sambutannya, Rabu.

(Arief Setyadi )

      
