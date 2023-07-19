Gempa M3,1 Guncang Bolsel Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Bolaanguki, Bolsel, Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (19/7/2023). Info dari BMKG, gempa tersebut terjadi sekira pukul 14.24 WIB.

"Gempa Mag:3.1, 19-Jul-2023 14:24:14WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Sementara lokasi koordinat gempa 0.35 LS-124.23 BT. Pusat gempa berada pada 84 km Tenggara Bolaanguki.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )