Pakai Kemeja Hitam Putih, Ganjar ke Relawan: Saya Bukan Orang Abu-Abu!

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan sikap untuk tidak bersikap abu-abu di hadapan para relawan. Sikap itu ditegaskan dengan kemeja bewarna hitam-putih yang ia kenakan saat hadiri acara Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Ganjar Pranowo.

"Kenapa hitam-putih? Saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu-abu ketika kita bersikap pada sebuah keputusan yang sulit. Anda mau pilih yang mana, saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu, mudah-mudahan kita sama," kata Ganjar dalam pidatonya, Rabu (19/7/2023).

Lebih lanjut, Ganjar menyinggung dinamika politik saat ini yang semakin menarik dan penuh tantangan. Menurutnya, menyikapi dinamika politil saat ini tak perlu teriakan, melainkan penuh pemikiran dan eksekusi lapangan.

"Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira di tahun-tahun 2012, 2013, Saya kira kita berada pada barisan yang sama, meskipun kamar kita berbeda, kita adalah orang-orang yang saat itu berkontribusi pada kemenangan Jokowi menjadi presiden," tutur Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar tak menampik adanya friksi-friksi seiring berjalannya waktu. Friksi itu, kata Ganjar, terkadang dapat menimbulkan dinamika saat bekerja.

"Ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah, ikhlaskan itu. Tidak perlu ditangisi karena di awal sudah saya sampaikan Anda mau hitam atau mau putih," tutur Ganjar.

(Arief Setyadi )