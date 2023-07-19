Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Ganjar Pranowo di Balik Desain Baju Hitam Putih dari Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:32 WIB
Cerita Ganjar Pranowo di Balik Desain Baju Hitam Putih dari Jokowi
Ganjar Pranowo (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo mengaku sempat diberi desain baju hitam-putih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Momen pemberian desain baju itu, diceritakannya saat hadiri acara Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Ganjar Pranowo.

Mulanya, bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu mengisahkan sempat makan siang bersama Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengaku banyak membahas hal dengan Jokowi.

"Yaa termasuk ngomongin soal relawan juga. Beliau sangat mendengarkan dan beliau sangat mengerti apa yang ada dalam batin masing-masing," kata Ganjar saat berpidato, Rabu (19/7/2023).

Ganjar melihat Jokowi berbicara kelompok relawan yang pernah ada. Ia pun mengaku banyak belajar dari Jokowi dalam menjalin hubungan dengan para relawan.

"Dan itu sebuah hubungan besar dalam naskah politik nasional di mana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sebuah politik Indonesia," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
