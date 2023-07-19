Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wejangan Jokowi untuk Ganjar: Paska Kontestasi Jauh Lebih Berat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:36 WIB
Wejangan Jokowi untuk Ganjar: Paska Kontestasi Jauh Lebih Berat
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pesan itu, merupakan peringatan terhadap pekerjaan rumah (PR) yang akan menanti.

Hal itu diungkapkannya saat berpidato dalam acar Silaturahmi 1 Muharram 1445 H Relawan Ganjar Pranowo, di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).

"Dan pada saat itulah kemudian beliau sampaikan kepada saya, 'Pak Ganjar PR besok buat Pak Ganjar tidak ringan, tidak hanya untuk memenangkan sebuah kontestasi tapi pasca kontestasi pun itu jauh lebih berat," kata Ganjar sambil menirukan percakapan dengan Jokowi.

 BACA JUGA:

Selain itu, Ganjar juga mengaku membahas relawan dengan Jokowi. Ia pun memgaku banyak belajar dari Jokowi dalam menjalin hubungan dengan para relawan.

"Dan itu sebuah hubungan besar dalam naskah politik nasional dimana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sebuah politik Indonesia," ucap Ganjar.

Setelah itu, Ganjar bercerita, Jokowi memberikan sepucuk kertas yang bergambar desain baju. Ganjar pun langsunh menerima kertas tersebut.

Halaman:
1 2
      
