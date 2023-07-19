KPK: Masih Banyak Pejabat Bea Cukai yang Bakal Diperiksa Hartanya

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, masih banyak pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yang bakal diklarifikasi laporan harta kekayaannya. Sebab, ada ketidakwajaran dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ditjen Bea Cukai.

"Ada, masih banyak. Ada lima apa enam pejabat bea cukai," kata Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2023).

Sayangnya, Pahala masih enggan membeberkan siapa saja pejabat Ditjen Bea Cukai yang bakal diklarifikasi harta kekayaannya. Tapi, kata dia, pejabat yang bakal diklarifikasi mempunyai jabatan sekelas mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Andhi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kepala iya, pelabuhan-pelabuhan kayak begini lah," ujar Pahala.

Menurut Pahala, pihaknya perlu melakukan klarifikasi LHKPN terhadap para pejabat tersebut guna menelusuri ada atau tidaknya kejanggalan dalam kepemilikan hartanya. KPK bakal menelusuri harta kekayaan para pejabat Bea Cukai tersebut.

"Janggal tuh artinya apa? Kalau dia besar banget belum tentu juga janggal kalau dia punya warisan. Tetapi ya kita ambil aja, kita lihat rekeningnya semua, kita dengar semua informasi dari lapangan. Kalau ada harta lain yang belum disebut, lalu kita analisis kewajaran hartanya, kan dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau dia punya harta besar, dulu belinya dari mana, kita balik ke belakang," ujarnya.

"Lagi disiapin timnya tapi rekening banknya lagi diminta, kan ada waktu," sambungnya Pahala.