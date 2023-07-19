Dikomandoi Ganjar Pranowo Kuatkan Suara di Daerah, Relawan: Siap!

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo bertekad akan memimpin relawan untuk menguatkan dukungan di daerah yang suaranya rendah. Untuk itu, ia meminta relawan dapat bersinergi dengan pihak yang mempunyai konsep dan ilmu pengetahuan.

Ganjar juga meminta relawan untuk mendata dan mengolahnya. Pasalnya, ia merasa, Pemilu 2024 adalah ajang digital demokrasi. Ia merasa, segala data dapat dianalisis dan diproyeksikan hari ini.

Ganjar pun bercerita saat dirinya bergerak untuk memenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, kata Ganjar, relawan berbicara target kecil.

"Tetpi ketika membuka data, kita ternyata berhasil di sini dan gagal di sana dan di tempat gagal kita ada yang gagal dan berulang kegagalannya," tutur Ganjar saat pidato dalam acara Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Ganjar Pranowo, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).

Kendati demikian, Ganjar merasa, para relawan kurang membaca data dan menyiapkan hal strategis. "Dan mungkin seluruh energi kita tidak fokus," ucap Ganjar.

"Hari ini, itu saya baca ulang untuk apa? Untuk kita bisa memastikan apakah kemudian representasi yang hadir itu betul-betul powerfull, ketika kemudian itu menjadi sebuah engine untuk kita gerakan," terang Ganjar.