HOME NEWS NASIONAL

Kecelakaan KA Brantas, Polisi Bakal Tentukan Nasib Sopir dan Kernet Truk

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:50 WIB
Kecelakaan KA Brantas, Polisi Bakal Tentukan Nasib Sopir dan Kernet Truk
Kecelakaan KA Brantas di Semarang.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan telah mengamankan sopir dan kernet truk yang tertabrak Kereta Api (KA) Brantas di palang pintu Jalan Madukoro Raya Semarang, Jawa Tengah.

"Sopir dan kernet sudah diamankan di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al-Qudusy kepada awak media, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Menurut Iqbal, saat ini pihaknya tengah memeriksa intensif kepada sopir dan kernet tersebut.

"Status masih saksi ya. Penyidik masih melengkapi alat bukti. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara terkait status yang bersangkutan," ujar Iqbal.

Halaman:
1 2
      
