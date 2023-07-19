Kecelakaan KA Brantas, Polisi Bakal Tentukan Nasib Sopir dan Kernet Truk

JAKARTA - Polisi menyatakan telah mengamankan sopir dan kernet truk yang tertabrak Kereta Api (KA) Brantas di palang pintu Jalan Madukoro Raya Semarang, Jawa Tengah.

"Sopir dan kernet sudah diamankan di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al-Qudusy kepada awak media, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Menurut Iqbal, saat ini pihaknya tengah memeriksa intensif kepada sopir dan kernet tersebut.

"Status masih saksi ya. Penyidik masih melengkapi alat bukti. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara terkait status yang bersangkutan," ujar Iqbal.