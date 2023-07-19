Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budiman Bertemu Prabowo, Ganjar Tegaskan Soliditas Partai Tak Terganggu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |17:24 WIB
Budiman Bertemu Prabowo, Ganjar Tegaskan Soliditas Partai Tak Terganggu
Ganjar Pranowo (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan, soliditas partai tak akan terganggu, meskipun politikus PDIP Budiman Sudjatmiko bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Oh (soliditas partai) tidak pernah terganggu (meski Budiman bertemu Prabowo)," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).

Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait pertemuan Budiman dengan Prabowo. Menurutnya, pertemuan itu hanya dilakukan Budiman.

"Itu hanya Pak Budiman," tutur Ganjar.

Sebagaimana informasi, Budiman Sudjatmiko telah bertamu ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (18/7/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement