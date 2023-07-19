Budiman Bertemu Prabowo, Ganjar Tegaskan Soliditas Partai Tak Terganggu

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan, soliditas partai tak akan terganggu, meskipun politikus PDIP Budiman Sudjatmiko bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Oh (soliditas partai) tidak pernah terganggu (meski Budiman bertemu Prabowo)," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).

Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait pertemuan Budiman dengan Prabowo. Menurutnya, pertemuan itu hanya dilakukan Budiman.

"Itu hanya Pak Budiman," tutur Ganjar.

Sebagaimana informasi, Budiman Sudjatmiko telah bertamu ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (18/7/2023) malam.