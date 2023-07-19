PAN Sebut Muhammadiyah Layak Dapat Sejumlah Kursi di Kabinet

JAKARTA - Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bahwa kader Muhammadiyah yang layak untuk mengisi kursi kabinet. Namun, Muhammadiyah sejauh ini selalu menjaga marwahnya sebagai ormas keagamaan yang sering kali menjaga jarak dengan politik.

"Sehingga wajar kalau jabatan untuk menteri dia (Muhammadiyah) enggak ngejar itu. Tapi kalau ditugaskan pasti akan melaksanakan dengan baik dan sudah banyak yang berhasil," ujarnya Rabu, (19/7/2023).

Dikatakan Saleh, wajar jika Muhadjir Effendy yang merupakan kader Muhammadiyah dipercaya untuk menduduki kursi kabinet. Saat ini, Muhadjir diketahui menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Karena Muhammadiyah ini sumbangsihnya banyak, membangung rumah sakit, sekolah, dan lainnnya, panti asuhan yang semuanya yang diperuntukan untuk bantu negara," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak kader Muhammadiyah lainnya yang mumpuni dan layak untuk menduduki sejumlah kursi kabinet. Mulai dari kursi Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Mendikbud, bahkan di bidang ekonomi.