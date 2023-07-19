Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PAN Sebut Muhammadiyah Layak Dapat Sejumlah Kursi di Kabinet

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:46 WIB
PAN Sebut Muhammadiyah Layak Dapat Sejumlah Kursi di Kabinet
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bahwa kader Muhammadiyah yang layak untuk mengisi kursi kabinet. Namun, Muhammadiyah sejauh ini selalu menjaga marwahnya sebagai ormas keagamaan yang sering kali menjaga jarak dengan politik.

"Sehingga wajar kalau jabatan untuk menteri dia (Muhammadiyah) enggak ngejar itu. Tapi kalau ditugaskan pasti akan melaksanakan dengan baik dan sudah banyak yang berhasil," ujarnya Rabu, (19/7/2023).

Dikatakan Saleh, wajar jika Muhadjir Effendy yang merupakan kader Muhammadiyah dipercaya untuk menduduki kursi kabinet. Saat ini, Muhadjir diketahui menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Karena Muhammadiyah ini sumbangsihnya banyak, membangung rumah sakit, sekolah, dan lainnnya, panti asuhan yang semuanya yang diperuntukan untuk bantu negara," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak kader Muhammadiyah lainnya yang mumpuni dan layak untuk menduduki sejumlah kursi kabinet. Mulai dari kursi Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Mendikbud, bahkan di bidang ekonomi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kabinet Jokowi Muhammadiyah PAN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/614/3172833//puasa-16tw_large.jpg
Kapan Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/330/3172689//ilustrasi-0MgS_large.jpg
Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement