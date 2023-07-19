Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar, Andika Perkasa: Pilihan Pribadi, Pertama Kalinya Berikan Vote

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |20:08 WIB
Dukung Ganjar, Andika Perkasa: Pilihan Pribadi, Pertama Kalinya Berikan Vote
Andika Perkasa dalam program Talk Politics With Reinhard (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menegaskan, dukungan yang diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang berdasarkan pilihan pribadi tanpa adanya dorongan dari pihak lain.

"Pilihan pribadi, pilihan pribadi saya dan bahkan itu saya ucapkan jauh sebelum ada publikasi tentang misalnya tim pemenangan atau misalnya seperti kemarin,” kata Andika Perkasa dalam program Talk Politics With Reinhard di iNews Tower, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Andika mengungkapkan, dukungan yang diberikan pun merupakan pilihan dari hati. Sebab, untuk pertama kalinya, ia memberikan hak suaranya secara langsung usai purna tugas dari TNI.

“Karena untuk pertama kalinya saya memberikan vote saya di Pemilu 2024, untuk pertama kalinya. Jadi saya ingin benar-benar memilih sesuai dengan hati saya, dan pilihan itu tidak perlu atau harus dipengaruhi orang lain. Murni pilihan saya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan sudah lama mengamati kinerja dari Ganjar Pranowo.

“Sudah lama mengamati. Jadi kan terakhir kita ikut menangani Pilpres dan Pemilu 2019. Nah setelah itu saya mulai lah mengamati, karena apa? Cepat atau lambat saya akan selesai mengabdi di TNI. Meskipun tidak secara spesifik (mengamati), sambil mengerjakan tugas dari Presiden, sambil mengamati,” jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
