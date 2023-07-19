Baju Garis Hitam Putih Ganjar Pranowo yang Didesain Jokowi Sarat Makna

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo berpenampilan berbeda dari biasanya. Ia terlihat memakai kemeja dengan motif garis berwarna hitam putih. Bahkan, pakaian serupa juga dikenakan para pendukungnya.

Ganjar dan para pendukungnya memakai pakaian dengan motif tersebut saat acara Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo di Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Menurut Ganjar, kemeja tersebut didesain Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan kader PDIP. Baju tersebut ternyata sengaja dibuat untuk menjadi identitas kampanyenya di Pilpres 2024.

“Pak Jokowi memberikan desain baju yang saya pakai ini,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, Jokowi menyampaikan ide rancangan baju tersebut saat bertemu dengan dirinya beberapa waktu lalu. Saat itu, lanjut Ganjar, Jokowi menyerahkan sebuah kertas yang memuat desain kemeja garis-garis hitam-putih.

"Sampai pada akhirnya beliau (Jokowi) menyampaikan selembar kertas kepada saya, 'Pak Ganjar, mungkin ini bagus'," kata Ganjar.