INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Laut Banda Sulteng, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:03 WIB
Gempa M5,0 Guncang Laut Banda Sulteng, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan Magnitudo (M)5,0 mengguncang Laut Banda, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu 19 Juli 2023 pukul 17.47.53 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,41° LS ; 122,69° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 93 Km arah Timur Laut Morowali, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Sula. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Bahodopi dan daerah Bungku dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegasnya.

Sementara itu, Daryono mengatakan hingga pukul 18.10 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 (satu) aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) dengan M3,6.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gempa Sulteng BMKG gempa
