HOME NEWS NASIONAL

Andika Perkasa Nyatakan Siap Dukung Ganjar Meskipun Tak Masuk Lingkaran di Pemilu 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:25 WIB
Andika Perkasa Nyatakan Siap Dukung Ganjar Meskipun Tak Masuk Lingkaran di Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menegaskan akan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 mendatang meskipun tidak menjadi bagian dari tim pemenangan atau cawapres.

“Kalau di pusaran atau engga, itu kan bukan pilihan saya. Kalau saya mau diambil ke dekat lingkaran mas Ganjar saya siap. Kalau engga pun, saya juga akan vote kok tahun depan, saya akan milih tahun depan,” kata Andika dalam program Talk Politics With Reinhard di iNews, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Meski tidak terpilih dalam lingkaran Ganjar dalam Pemilu 2024, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan akan membantu secara informal seperti menceritakan seperti apa sosok Ganjar.

“Kalau saya dianggap bisa membantu secara formal ya saya siap. Kalau engga, paling engga di keluarga saya, saya juga akan membantu mas Ganjar di keluarga saya, disekitar tetangga-tetangga apa yang saya tahu tentang mas Ganjar,” jelasnya. 

Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, nama mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa dipilih menjadi pembicara pelatihan pada juru kampanye dan tim pemenangan Ganjar Pranowo karena kompetensinya.

Halaman:
1 2
      
