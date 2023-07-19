Tahun Baru Islam, Menko PMK Ajak Hijrah Spiritual dan Intelektual Demi Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak seluruh umat untuk menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dimaknai dengan bermuhasabah dan merefleksikan amal ibadah untuk memperbaiki diri demi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Gebyar Hijriyah Tahun Baru Islam 1445 H dengan tema “Transformasi Nilai Hijriah Menuju Indonesia Tinggal Landas” yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal, Rabu (19/7/2023).

Muhadjir menambahkan, pergantian tahun baru hijriyah perlu dimaknai sebagai “hijratun nafsiah” dan “hijratul amaliyah” yaitu perpindahan secara spiritual dan intelektual. Perpindahan dari kekufuran kepada keimanan dengan meningkatkan kesungguhan dalam beribadah, peningkatan ilmu pengetahuan, serta perbaikan diri dari kondisi kemiskinan kepada kecukupan ekonomi dengan kerja keras dan tawakal.

Muhadjir juga mengajak seluruh umat saling bergotong-royong dan saling mendukung serta bekerja keras dalam menjaga hati, pikiran, dan langkah sebagai bagian dari berhijrah menuju kemajuan dan keunggulan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.