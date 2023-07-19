Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahun Baru Islam, Menko PMK Ajak Hijrah Spiritual dan Intelektual Demi Kemajuan Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |22:01 WIB
Tahun Baru Islam, Menko PMK Ajak Hijrah Spiritual dan Intelektual Demi Kemajuan Bangsa
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak seluruh umat untuk menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dimaknai dengan bermuhasabah dan merefleksikan amal ibadah untuk memperbaiki diri demi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Gebyar Hijriyah Tahun Baru Islam 1445 H dengan tema “Transformasi Nilai Hijriah Menuju Indonesia Tinggal Landas” yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal, Rabu (19/7/2023).

Muhadjir menambahkan, pergantian tahun baru hijriyah perlu dimaknai sebagai “hijratun nafsiah” dan “hijratul amaliyah” yaitu perpindahan secara spiritual dan intelektual. Perpindahan dari kekufuran kepada keimanan dengan meningkatkan kesungguhan dalam beribadah, peningkatan ilmu pengetahuan, serta perbaikan diri dari kondisi kemiskinan kepada kecukupan ekonomi dengan kerja keras dan tawakal.

Muhadjir juga mengajak seluruh umat saling bergotong-royong dan saling mendukung serta bekerja keras dalam menjaga hati, pikiran, dan langkah sebagai bagian dari berhijrah menuju kemajuan dan keunggulan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164760//pratikno-y36G_large.jpg
Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151801//rano-krI0_large.jpg
Rano Karno: Pemprov DKI Gelar Dua Karnaval Besar, Catat Agenda dan Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151362//4_potret_sherina_munaf_rayakan_malam_1_suro-kVG3_large.jpg
4 Potret Sherina Munaf Rayakan Malam 1 Suro, Pakai Kain Batik Sarat Makna hingga Tusuk Konde Keramat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151252//170593_kendaraan_kembali_ke_jabotabek_pada_28_29_juni_2025-IgN7_large.jpg
170.593 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada 28-29 Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/340/3150917//pawai_muharram_di_kalteng-v6qz_large.jpg
Pawai Muharam di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran: Momentum Perbaiki Kualitas Diri dan Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150813//2000_gen_z_meriahkan_acara_muharam_menag_masjid_istiqlal_dulu_isinya_pensiunan-uG6o_large.jpg
2.000 Gen-Z Meriahkan Acara Muharam, Menag: Masjid Istiqlal Dulu Isinya Pensiunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement