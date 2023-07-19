Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Influencer Makan Kerupuk Babi di Restoran Halal, Pengelola Langsung Hancurkan Semua Peralatan Makan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |22:26 WIB
Viral Influencer Makan Kerupuk Babi di Restoran Halal, Pengelola Langsung Hancurkan Semua Peralatan Makan
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video influencer Jovi Adhiguna membuat heboh jagad media sosial setelah aksinya makan kerupuk babi di restoran halal.

Aksi itu dilakukannya di sebuah restoran dengan sertifikasi halal A Fung Baso di Bandara Ngurah Rai.

Menanggapi hal ini, manajemen Baso A Fung pun angkat bicara. Menurut mereka, sebagai bentuk pertanggung jawaban sertifikasi halal di restorannya, pengelola berkomitmen untuk menghancurkan semua peralatan makan yang diduga terkontaminasi kerupuk babi.

"Sebagai bentuk komitmen kami menjaga Sertifikasi Halal yang telah dimiliki oleh Baso A Fung. Kami mengambil langkah yang terbaik yaitu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Baso A Fung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali," kata pihak manajemen melalui akun Instagram milik mereka, sepert dilihat Okezone, Rabu (19/7/2023).

Pihak manajemen pun menghaturkan permohonan maaf kepada segenap pihak yang khawatir dengan viralnya video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kerupuk Babi Jovi Adhiguna viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/25/3180749//bule-q0nX_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Jerman Ini Kerap Emosi Tiap Lewati Rumah Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180661//porsche_panamera_gts-X6NF_large.jpg
Viral, Gym Ini Janjikan Porsche Panamera GTS bagi yang Turun Berat Badan 50 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180555//viral-2C0A_large.jpg
Viral Siswi SMA Cantik Ini Diam-Diam Buat Mi Pakai Thumbler di Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/624/3180551//konde_viral-zK4b_large.jpg
Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511//sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180221//roro-dps5_large.jpg
Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Ini Kiat Mahasiswi Cantik Roro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement