Viral Influencer Makan Kerupuk Babi di Restoran Halal, Pengelola Langsung Hancurkan Semua Peralatan Makan

JAKARTA - Sebuah video influencer Jovi Adhiguna membuat heboh jagad media sosial setelah aksinya makan kerupuk babi di restoran halal.

Aksi itu dilakukannya di sebuah restoran dengan sertifikasi halal A Fung Baso di Bandara Ngurah Rai.

Menanggapi hal ini, manajemen Baso A Fung pun angkat bicara. Menurut mereka, sebagai bentuk pertanggung jawaban sertifikasi halal di restorannya, pengelola berkomitmen untuk menghancurkan semua peralatan makan yang diduga terkontaminasi kerupuk babi.

"Sebagai bentuk komitmen kami menjaga Sertifikasi Halal yang telah dimiliki oleh Baso A Fung. Kami mengambil langkah yang terbaik yaitu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Baso A Fung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali," kata pihak manajemen melalui akun Instagram milik mereka, sepert dilihat Okezone, Rabu (19/7/2023).

Pihak manajemen pun menghaturkan permohonan maaf kepada segenap pihak yang khawatir dengan viralnya video tersebut.