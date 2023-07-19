Prakiraan Cuaca Wilayah Jakarta Hari Ini 19 Juli 2023, Cek di Sini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada 19 Juli 2023 mulai pukul 07.00 WIB hingga 20 Juli 2023 pukul 07.00 WIB.

BMKG mengatakan seluruh wilayah Jakarta mulai dari Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), Jakarta Utara (Jakut) hingga Kepulauan Seribu akan cerah pada pagi hari.

“Seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari cerah,” ungkap BMKG dikutip dari laman resminya, Rabu (19/7/2023).

Pada siang hari di wilayah Jakbar, Jakpus, Jaksel, Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan. Sementara pada malam hari seluruh Jakarta akan cerah.

BMKG pun mengatakan, cuaca di malam hari hingga keesokan harinya 20 Juli 2023 di Jakbar, Jakpus, Jaksel, Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu akan cerah.

Tercatat rata-rata suhu udara di Jakarta saat ini 23-34 °C. Kemudian, kelembaban udara sebesar 35-80%.

Selain Jakarta, BMKG juga telah merilis prakiraan cuaca di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tercatat seluruh wilayah Bodetabek sejak pagi hari hingga malam hari akan cerah hingga cerah berawan.

(Khafid Mardiyansyah)