Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Aksi Duo Bocil Curi Uang Kotak Amal Mushola di Depok Terekam CCTV

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:25 WIB
Viral! Aksi Duo Bocil Curi Uang Kotak Amal Mushola di Depok Terekam CCTV
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

DEPOK - Viral aksi dua bocah mencuri uang kotak amal sebuah Mushola di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman CCTV tersebut dibagikan laman Instagram @depokhariini terlihat dua bocah berjenis kelamin laki-laki.

Bocah laki-laki itu terlihat mencari wadah di sebuah lemari dekat kotak amal. Kemudian kotak amal direbahkan dan bocah mengambil sebuah sapu.

Selanjutnya, terduga kedua pelaku bocah itu berupaya merogoh isi kotak amal dengan sapu tersebut.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana membenarkan aksi dua bocah tersebut. Saat ini jajarannya tengah menyelidiki dan mengecek CCTV di mushola tersebut.

"Iya benar. Kami masih lidik dan cek CCTV," kata Yogi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (19/7/2023).

Yogi menyebut terduga pelaku saat ini dalam penyelidikan. Menurut keterangan saksi kedua bocah bukan warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement