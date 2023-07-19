Viral! Aksi Duo Bocil Curi Uang Kotak Amal Mushola di Depok Terekam CCTV

DEPOK - Viral aksi dua bocah mencuri uang kotak amal sebuah Mushola di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman CCTV tersebut dibagikan laman Instagram @depokhariini terlihat dua bocah berjenis kelamin laki-laki.

Bocah laki-laki itu terlihat mencari wadah di sebuah lemari dekat kotak amal. Kemudian kotak amal direbahkan dan bocah mengambil sebuah sapu.

Selanjutnya, terduga kedua pelaku bocah itu berupaya merogoh isi kotak amal dengan sapu tersebut.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana membenarkan aksi dua bocah tersebut. Saat ini jajarannya tengah menyelidiki dan mengecek CCTV di mushola tersebut.

"Iya benar. Kami masih lidik dan cek CCTV," kata Yogi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (19/7/2023).

Yogi menyebut terduga pelaku saat ini dalam penyelidikan. Menurut keterangan saksi kedua bocah bukan warga sekitar.