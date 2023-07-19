Heru Budi: Renovasi Fasilitas Stadion JIS untuk Kembalikan Cicilan!

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap perbaikan fasilitas dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) bisa membuat stadion tersebut layak digunakan untuk berbagai event.

“Kan (pembangunannya) nyicil pakai PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Maka sarprasnya (sarana dan prasarana) harus diperbaiki supaya dari segala sisi bisa gunakan itu,” kata Heru Budi dikutip Rabu (19/7/2023).

Hal ini kata Heru bertujuan, agar nantinya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola bisa mendapatkan pemasukan dan dapat membayar cicilan.

“Event apa aja bisa memakai JIS sehingga mendapatkan penghasilan, sehingga Jakpro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan itu,” ujarnya.

Adapun permasalahan biaya pembangunan JIS yang masih belum selesai ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak. Ia menyebutkan JIS dibangun dengan dana pinjaman dari pemerintah pusat lewat program PEN.