Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi: Renovasi Fasilitas Stadion JIS untuk Kembalikan Cicilan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:21 WIB
Heru Budi: Renovasi Fasilitas Stadion JIS untuk Kembalikan Cicilan!
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap perbaikan fasilitas dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) bisa membuat stadion tersebut layak digunakan untuk berbagai event.

“Kan (pembangunannya) nyicil pakai PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Maka sarprasnya (sarana dan prasarana) harus diperbaiki supaya dari segala sisi bisa gunakan itu,” kata Heru Budi dikutip Rabu (19/7/2023).

Hal ini kata Heru bertujuan, agar nantinya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola bisa mendapatkan pemasukan dan dapat membayar cicilan.

“Event apa aja bisa memakai JIS sehingga mendapatkan penghasilan, sehingga Jakpro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan itu,” ujarnya.

Adapun permasalahan biaya pembangunan JIS yang masih belum selesai ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak. Ia menyebutkan JIS dibangun dengan dana pinjaman dari pemerintah pusat lewat program PEN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179842//persija_jakarta-J6oR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS, Segera Putuskan Stadion sebagai Kandang Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/205/3172939//nct_dream-08O9_large.JPG
Manggung 2 Hari, NCT Dream Buka Konser di Jakarta: Kangen Kalian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/205/3172918//konser_nct_dream_di_jis-8cIU_large.JPG
Konser NCT Dream di JIS Diserbu Dreamzen, Antusias hingga Luar Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/49/3172271//mauricio_souza_menyambut_positif_perbaikan_rumput_di_lapangan_stadion_jis-wITO_large.jpeg
Rumput Lapangan Stadion JIS Diangkat, Pelatih Persija Jakarta Harap Jadi Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/49/3170426//rizky_ridho-8OBw_large.jpg
Persija Jakarta Mulai Kesulitan Menang di JIS, Rizky Ridho Beri Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/49/3170014//rizky_ridho_mengkritik_kualitas_rumput_lapangan_di_stadion_jis-Emu4_large.jpg
Kritik Rumput Stadion JIS, Rizky Ridho Minta Pengelola Perbaiki Lapangan Usai Konser NCT Dream
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement