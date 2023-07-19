Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tahun Baru Islam 1445 H, Pj Gubernur DKI Ajak Masyarakat Jalankan Semangat Hijrah Nabi Muhammad

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:12 WIB
Tahun Baru Islam 1445 H, Pj Gubernur DKI Ajak Masyarakat Jalankan Semangat Hijrah Nabi Muhammad
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. (Dok Pemprov DKI Jakarta)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengajak masyarakat khususnya umat Islam di Jakarta untuk terus menjalankan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan etos kerja, kesalehan individu, dan sosial. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/7/2023).

“Peringatan Tahun Baru Islam yang jatuh setiap tanggal 1 Muharam adalah momen yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Momen ini mengingatkan seluruh muslim atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw dari Kota Mekkah ke Madinah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah umat Islam. Dengan semangat yang tak pernah lelah, kita akan mampu membangun kota ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu," kata Heru dalam keterangannya dikutip, Rabu (19/7/2023).

Heru menambahkan, mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW, saat ini Jakarta berhijrah dan berbenah diri dengan mengubah pola pikir, meningkatkan moral, serta upaya berkelanjutan dalam membangun kota, seperti melaksanakan ragam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting, hingga menata kota yang lebih ramah lingkungan.

"Sebagai penghayatan dari nilai-nilai hijrah tersebut, penting bagi kita untuk meningkatkan kesalehan individual dan sosial. Hal ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas ibadah, serta pengembangan diri, sambil meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama," ucapnya.

1 2
      
