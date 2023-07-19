Libur Tahun Baru Islam, Lalin Jalur Puncak Ramai Lancar

BOGOR - Libur Tahun Baru Islam, arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini masih ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan wisata tersebut.

"Arus lalu lintas di Simpang Gadog untuk kawasan Jalur Puncak saat ini memang terpantau relatif ramai lancar menimbang dan mengingat hambatan hambatan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua sampai saat ini belum terjadi antrean yang cukup panjang," kata KBO Satlantas Polres Bogot Iptu Ardian Novianto, Rabu (19/7/2023).

Kata dia, sejauh ini pihaknya hanya masih melakukan ganjing genap bagi kendaraan menuju kawasan Puncak. Belum diberlakukan sistem satu arah atau oneway dari arah Jakarta menuju Puncak.

"Memang kami dari Satlantas Polres Bogor sudah melaksanakan penerapan ganjil genap sesuai dengan Permenhub Nomor 84 Tahun 2021 itu kami laksanakan semenjak kemarin di sore hari pukul 16.00 WIB, kemudian di pagi hari tadi kami laksanakan mulai pukul 06.30 WIB," jelasnya.