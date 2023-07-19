Cipto Raharjo Pria Berbobot 200 Kg Dimakamkan di Tegal

JAKARTA- Pria berbobot 200 kilogram asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Cipto Raharjo meninggal dunia, Rabu, (19/7/2023).

Pria 45 tahun itu meninggal setelah delapan hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat. Cipto akan langsung dimakamkan di Tegal, Jawa Tengah.

"Inaliahiwainalilahi rojiun. Cipto tadi pagi jam 3 (19/7) meninggal dunia ya mas ini mau di makamin di tegal," ujar kakak Cipto, Ristanto, kepada MNC Portal Indonesia.

Diketahui, Cipto sebelumnya dirawat di RSUD Kota Tangerang pada Selasa, (4/7). Dia kemudian dirujuk ke RSCM pada Selasa, (11/7).

Diketahui, Cipto Raharjo merupakan pasien obesitas kedua yang meninggal setelah dirawat di RSCM tahun ini.