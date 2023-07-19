Libur Tahun Baru Islam, 40 Ribu Orang Padati Ancol

JAKARTA - Momen libur tahun baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu (19/7/2023), banyak digunakan masyarakat untuk liburan dan berekreasi di Ancol Taman Impian yang berada di wilayah Pademangan, Jakarta Utara.

Humas Ancol Ariyadi Eko Nugroho mengatakan, berdasarkan data pengunjung yang masuk, terdapat puluhan ribu pengunjung telah mendatangi atau masuk kedalam unit rekreasi hingga pantai yang ada di dalam Ancol Taman Impian.

"Bertepatan dengan 1 Muharam 1445 H. Pengunjung yang datang ke ancol cukup baik, tadi sekitar 30 ribu lebih orang yang datang. Data yang masuk tadi sekitar 6 ribu pengunjung masuk ke dunia fantasi," Kata Eko ditemui, Rabu.

"Dufan memang masih diminati dibanding destinasi yang lain. Untuk di Seaworld, Gelanggang Samudera dan Atlantis sudah ada sekitar tiga ribu orang yang berkunjung di hari ini. Selebihnya memadati area pantai indah hingga ke pantai lagoon," ucapnya.

Eko mengatakan, jumlah atau kepadatan pengunjung pada siang ini akan semakin meningkat pada sore nanti. Hal ini melihat antusias masyarakat yang ingin pergi ke Ancol dengan memesan tiket online yang diperkirakan mencapai 40 ribu lebih pengunjung.

"Kalau kita lihat trend nya pengunjung bisa mencapai angka di 40 ribu atau 42 ribu hingga jam 12 malam. Kalau kita lihat memang pengunjung mayoritas masih dari wilayah Jabodetabek," katanya.

"Kalau kami bandingkan dengan data minggu lalu untuk hari ini sedikit lebih tinggi sekitar 3 ribu orang, jadi kalau di minggu lalu di jam 1 27 ribu orang sekarang di jam 1 sudah 30 ribu orang," imbuhnya.