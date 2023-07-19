Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Tahun Baru Islam, 40 Ribu Orang Padati Ancol

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:56 WIB
Libur Tahun Baru Islam, 40 Ribu Orang Padati Ancol
Pengunjung Ancol (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Momen libur tahun baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu (19/7/2023), banyak digunakan masyarakat untuk liburan dan berekreasi di Ancol Taman Impian yang berada di wilayah Pademangan, Jakarta Utara.

Humas Ancol Ariyadi Eko Nugroho mengatakan, berdasarkan data pengunjung yang masuk, terdapat puluhan ribu pengunjung telah mendatangi atau masuk kedalam unit rekreasi hingga pantai yang ada di dalam Ancol Taman Impian.

"Bertepatan dengan 1 Muharam 1445 H. Pengunjung yang datang ke ancol cukup baik, tadi sekitar 30 ribu lebih orang yang datang. Data yang masuk tadi sekitar 6 ribu pengunjung masuk ke dunia fantasi," Kata Eko ditemui, Rabu.

"Dufan memang masih diminati dibanding destinasi yang lain. Untuk di Seaworld, Gelanggang Samudera dan Atlantis sudah ada sekitar tiga ribu orang yang berkunjung di hari ini. Selebihnya memadati area pantai indah hingga ke pantai lagoon," ucapnya.

Eko mengatakan, jumlah atau kepadatan pengunjung pada siang ini akan semakin meningkat pada sore nanti. Hal ini melihat antusias masyarakat yang ingin pergi ke Ancol dengan memesan tiket online yang diperkirakan mencapai 40 ribu lebih pengunjung.

"Kalau kita lihat trend nya pengunjung bisa mencapai angka di 40 ribu atau 42 ribu hingga jam 12 malam. Kalau kita lihat memang pengunjung mayoritas masih dari wilayah Jabodetabek," katanya.

"Kalau kami bandingkan dengan data minggu lalu untuk hari ini sedikit lebih tinggi sekitar 3 ribu orang, jadi kalau di minggu lalu di jam 1 27 ribu orang sekarang di jam 1 sudah 30 ribu orang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161238/tanggal_merah-C0zI_large.jpg
Pemerintah Ternyata Tetapkan 18 Agustus Cuti Bersama Bukan Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161227/pemerintah-pcGC_large.jpg
Kabar Baik! SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Akhirnya Terbit, Cek Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160644/pemerintah-S4eq_large.jpg
Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159654/libur-Plr4_large.jpg
Hore! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127735/tmii-Kv5l_large.jpg
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3107865/mrt-05W8_large.jpg
Begini Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mi'raj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement