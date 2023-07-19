Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jenazah Pria Misterius di Tol Jagorawi Diduga Baru Meninggal Sehari

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:38 WIB
Jenazah Pria Misterius di Tol Jagorawi Diduga Baru Meninggal Sehari
Mayat di Tol Jagorawi dievakuasi petugas (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Sesosok pria jenazah pria tidak dikenal ditemukan tergeletak di parit jalan Tol Jagorawi KM 07, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Jenazah tersebut diduga sudah meninggal dunia sejak satu hari yang lalu.

Petugas Jasa Marga, Kamaludin menyampaikan, dirinya tengah membersihkan sampah di parit yang terlihat di tengah jalan Tol Jagorawi KM 07 arah Cawang menuju Cibubur. Dia pun terkejut lantaran mencium bau tidak sedap yang menyengat ternyata datangnya dari sesosok jenazah yang tergeletak.

"Saya awalnya melihat ada tumpukan sampah di parit itu, sekira pukul 09.00 WIB. Saat saya mau membersihkan sampah, kok ada bau busuk. Ternyata ada mayat tergeletak disitu, dari bentuknya jasad pria," ujar Kamaludin di lokasi, Rabu (19/7/2023).

Kamaludin mengungkapkan, jasad pria tersebut tampak membiru di sekujur badannya. Dia memperkirakan usia jasad tersebut sudah satu hari lamanya.

"Kondisinya sudah biru-biru dan menghitam. Yang jelas baunya sudah busuk," katanya.

Kamaludin menambahkan, di dalam gorong-gorong parit tersebut tidak ada akses selain dari jalan tol tersebut. Dia menilai jasad tersebut merupakan korban kecelakaan yang tidak dikenal.

"Sepertinya jasad itu bukan karena korban menyeberang. Biasanya di sini suka ada orang yang memungut sampah tapi dari pihak luar, sepertinya tertabrak. Soalnya di sekeliling jasad, ada pecahan kaca," kata Kamaludin.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
