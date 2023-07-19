Pergeseran Tanah di Bogor, 2 Rumah dan Bangunan Madrasah Rusak

Bangunan rumah rusak akibat pergeseran tanah di Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra R)

BOGOR - Pergeseran tanah terjadi di wilayah Kampung Tegal Laja, Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua unit rumah warga mengalami kerusakan dalam kejadian ini.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan peristiwa itu terjadi sejak Senin 17 Juli 2023. Pergeseran tanah disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil.

"Menyebabkan pergeseran dan retakan tanah di wilayah tersebut," kata Jalaludin dalam keterangannya, Rabu (19/7/2023).

Dalam kejadian ini, dua unit rumah warga yang terdiri dari 2 KK dengan 7 jiwa mengalami kerusakan sedang. Tak hanya itu, bangunan madarasah juga turut mengalami kerusakan karena pergeseran tanah.

"Lantai sudah amblas dan dinding jebol," ujarnya.

Pergerakan tanah masih berlanjut dikhawatirkan bila hujan semakin berdampak dan meluas 1 unit rumah masih dihuni oleh pemiliknya. Perlu penanganan lebih lanjut dari dinas terkait dalam kejadian ini.

"Yang mengungsi atas nama Agus Sujana (1 KK/5 jiwa) di rumah saudaranya di alamat yang sama," pungkasnya.

(Arief Setyadi )