Soal Dugaan Kecurangan PPDB di Bogor, Polisi Minta Keterangan Saksi

BOGOR - Polisi terus mendalami aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh polisi.

"Kemarin itu kita sudah melakukan penambahan dari keterangan saksi saksi termasuk juga data yang sudah kita kumpulkan sudah kita tahap verifikasi," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Rabu (19/7/2023).

Saksi yang sudah dimintai keterangan mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sekolah hingga orang tua. Keterangan mereka akan didalami lebih lanjut hingha nantinya akan disimpulkan ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam proses PPDB di Kota Bogor.

"Nah hasilnya tentunya akan kita dalami lebih lanjut terkait mengenai masalah temuan, apakah temuan tersebut atau pelanggaran administrasi atau mungkin pidana. Tapi kalaupun misalnya memang kita temukan temuan-temuan tersebut ada indikasi pidana kita akan proses dengan SOP-nya," tuturnya.