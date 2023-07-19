Tahun Ajaran Baru, Jumlah Warga Pindah KK Melonjak Drastis

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat adanya lonjakan jumlah warga yang mengurus perpindahan kartu keluarga (KK) jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Mei 2023.

Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin mengatakan, perpindahan kartu keluarga pada Mei 2023 tercatat melonjak 216 persen dibandingkan April 2023.

“Bulan April kan cuma 890-an KK, kalau Mei hampir 2.000-an pemindahannya. Jadi hampir 2.500-an, lonjakannya cukup luar biasa,” kata Budi kepada awak media, Rabu (19/7/2023).

Dia tak menampik bahwa biasanya fenomena perpindahan KK itu melonjak jelang ajaran tahun baru yang mana adanya ketentuan penerimaan jalur zonasi yang mengharuskan calon peserta didik mendaftar pada sekolah yang dekat domisilinya.

“Sistem zonasi ini kan akhirnya kan terdampak pada orang tua ingin menyekolahkan ke sekolah favorit, sehingga orang tua memindahkan anaknya ke sekolah terdekat,” ujarnya.

Namun, Budi menegaskan, para orang tua calon peserta didik tidak bisa melakukan perpindahan KK demi mendapatkan sekolah favorit.

“Dalam aturan PPDB, (pindah KK) harus satu tahun sebelumnya dalam hal ini 1 Juni 2022. Kalau tahun 2023 tidak boleh. Maksudnya, mereka yang berpindah setelah 2 Juni 2022 itu sampai dengan 30 Juni 2023 itu melanggar aturan kalau mendaftar,” jelasnya.