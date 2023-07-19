Selama Uji Coba, Transjakarta Rute Kalideres-Soetta Angkut 10 Ribu Penumpang

JAKARTA - Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph mengatakan selama uji coba Transjakarta rute Kalideres - Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), sudah mengangkut 10 ribu penumpang.

Diketahui, uji coba Transjakarta rute Kalideres - Bandara Soetta sudah dilakukan sejak 5 Juli 2023 lalu.

"Satu hari itu rata-rata sekarang di angka 700-an orang. Jadi kira-kira kalau kita sudah melayani 14 hari itu kita sudah hampir 10 ribu orang yang kita layani,” kata Daud kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).

Daud mengatakan, dari 700 orang penumpang tersebut, 400 di antaranya merupakan pengguna layanan Kalideres ke Bandara Soetta yang beroperasi pukul 06.00 sampai dengan 09.00 WIB.

“Sementara sebanyak 300 penumpang menggunakan rute layanan Bandara Soekarno-Hatta ke Kalideres yang mulai pukul 18.00 sampai dengan 21.00 WIB,” ujarnya.

Sebagai informasi, TransJakarta mengoperasikan 10 bus dek rendah (low entry) untuk rute Bandara Soetta-Terminal Kalideres dengan kapasitas pengangkutan penumpang mencapai 2.500 orang setiap hari.