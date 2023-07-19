Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Tahun Baru Islam, Lebih dari 10 Ribu Orang Wisata ke Monas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:36 WIB
Libur Tahun Baru Islam, Lebih dari 10 Ribu Orang Wisata ke Monas
Monas (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada momen libur Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu (19/7/2023).

"Total jumlah kunjungan kawasan Monas hari Rabu tanggal 19/7 dari jam 06.00-16.00 WIB sebanyak 10.399 orang," kata Kepala UPT Monas, Isa Sarnuri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Isa merinci wisatawan dewasa sebanyak 7.497, anak-anak sebanyak 2.723 dan wisatawan mancanegara sebanyak 179. Adapun wisman terbanyak berasal dari Jepang disusul dari Amerika Serikat.

"Wisman Jepang 36, AS 24, China 22, India 20, Nigeria 16, Belanda 14, Inggris 9, Australia 8, Afrika Selatan 7, Korea 6, Italia 4, Iran 4, Kanada 2, Austria 2, Spanyol 2," ujarnya.

Isa menambahkan, tidak ada acara khusus menyambut wisatawan pada libur Tahun Baru Islam. "Acara khusus nggak ada, nanti ada video mapping edisi Asean tanggal 4,5,6 & 8 serta edisi HUT RI tanggal 17 sampai dengan 20 Agustus," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
