Tepergok Warga, Maling Sepeda di Bogor Dihajar hingga Babak Belur

BOGOR - Pelaku pencurian sepeda berinisial SH (18), babak belur dihajar warga di wilayah Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi di Polsek Rancabungur.

Kapolsek Rancabungur Iptu Hartanto Rahim mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Berawal kecurigaan korban yang sedang menonton televisi mendengar suara mencurigakan dari arah teras rumahnya.

"Dicek ke teras, melihat 3 orang tidak dikenal sedang mendorong sepeda milik anaknya," kata Hartanto dalam keterangnnya, Rabu (19/7/2023).

Korban pun berteriak meminta pertolongan warga sekitar karena meyakini bahwa mereka adalah pencuri. Sehingga warga menangkap pelaku SH yang langsung menjadi bulan-bulanan hingga babak belur.

"Sementara 2 orang lainnya berhasil melarikan diri," ujarnya.