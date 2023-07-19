Advertisement
MEGAPOLITAN

Viral! Wanita Buang Bayi yang Baru Dilahirkan di Pasar Cakung, Awalnya Diduga Anak Kucing

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |23:20 WIB
JAKARTA - Sebuah rekaman kamera CCTV menampilkan seorang wanita tega membuang bayi di depan ruko Pasar di kawasan Cakung, viral di media sosial. Diketahui, bayi berjenis kelamin laki-laki itu dibuang di sebuah ruko Pasar Madrasah Kayu Tinggi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari sekira pukul 00.04 WIB.

Pengurus Lembaga Musyarawah Kelurahan (LMK) RW 03 Cakung Timur, Bachrul (36) menuturkan awalnya petugas kebersihan Pasar, yang menemukan bayi tersebut, mengira bayi laki-laki itu sebagai anak kucing. Petugas itu mendapatkan laporan dari anak-anak sekitar yang menduga bayi tersebut sebagai anak kucing.

"Setelah diselidikin, dia kaget karena muncul tangan. Tidak tahunya bayi itu gerak-gerak. Memang tidak menangis bayi itu," ujar Bachrul di lokasi, Rabu (19/7/2023).

Bachrul menuturkan, pihaknya segera mengecek rekaman kamera CCTV sehingga diketahui wanita tersebut membuang bayi itu pada sekira pukul 01.30 WIB. Ia mengatakan bayi itu baru ditemukan satu jam setelah ditinggalkan wanita tidak dikenal tersebut.

"Jadi bayi laki-laki itu sudah satu jam lah tergeletak di atas meja pedagang ini," ujar Bachrul.

Halaman:
1 2 3
      
