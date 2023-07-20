Presiden Jokowi Hadir di Festival Tabut 2023, Disambut Antusias Warga

BENGKULU - Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hadir pada rangkaian Festival Tabut Bengkulu 2023, di Lapangan Merdeka Bengkulu, Rabu (19/7/2023) malam.

Tampak antusias masyarakat menyambut kehadiran Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyempatkan berfoto dengan peserta festival dan pengunjung serta membagikan beberapa kaos.

Kedatangan Jokowi disambut riuh pengunjung. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia ini dielu-elu saat naik ke atas panggung utama.

Presiden Jokowi hadir didampingi Menteri PUPR dan sejumlah pejabat lainnya. Jokowi datang mengenakan stelan kasual, perpaduan kaos lengan panjang berwarna coklat kekuningan dan celana jeans hitam plus sepatu kets.

Dari atas panggung, Presiden menyapa warga dengan melambaikan tangan ke semua penjuru suara yang menyebut-nyebut namanya. "Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini pak," teriak pengunjung.