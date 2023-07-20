Karhutla Melanda Dua Wilayah di Sragen dan Klaten

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yakni di Kabupaten Sragen dan Klaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen mencatat seluas 3 hektar lahan jati dan karet terbakar di Desa Kedawung dan Mojokerto, Kecamatan Kedawung.

“BPBD melakukan upaya pemadaman darat dan kondisi terkini dilaporkan api berhasil dipadamkan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (19/7/2023).

BPBD Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat setempat untuk lebih waspada terhadap beragam aktivitas warga pada musim kemarau, khususnya jika melakukan pembakaran sampah pada lokasi yang berdekatan dengan hutan dan lahan yang kering.

“Selain itu, karhutla juga melanda Kabupaten Klaten pada hari yang sama pukul 11.30 WIB,” kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB, karhutla berdampak pada tiga desa, yakni Desa Kaligawe di Kecamatan Pedan, Desa Toobong di Kecamatan Delanggu serta Desa Sanggrahan di Kecamatan Prambanan.