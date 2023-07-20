Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karhutla Melanda Dua Wilayah di Sragen dan Klaten

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |03:29 WIB
Karhutla Melanda Dua Wilayah di Sragen dan Klaten
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yakni di Kabupaten Sragen dan Klaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen mencatat seluas 3 hektar lahan jati dan karet terbakar di Desa Kedawung dan Mojokerto, Kecamatan Kedawung.

“BPBD melakukan upaya pemadaman darat dan kondisi terkini dilaporkan api berhasil dipadamkan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (19/7/2023).

BPBD Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat setempat untuk lebih waspada terhadap beragam aktivitas warga pada musim kemarau, khususnya jika melakukan pembakaran sampah pada lokasi yang berdekatan dengan hutan dan lahan yang kering.

“Selain itu, karhutla juga melanda Kabupaten Klaten pada hari yang sama pukul 11.30 WIB,” kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB, karhutla berdampak pada tiga desa, yakni Desa Kaligawe di Kecamatan Pedan, Desa Toobong di Kecamatan Delanggu serta Desa Sanggrahan di Kecamatan Prambanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858//banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180856//banjir-a6dN_large.jpg
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/340/3180624//banjir_semarang-Wemk_large.jpeg
BNPB Sebut Penurunan Muka Tanah Perparah Banjir di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180270//bnpb-0wnd_large.jpg
Atasi Banjir Semarang, BNPB Bentuk Satgas Pompanisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180181//bnpb-MKFl_large.jpg
Banjir Belum Surut, BNPB Tambah Pesawat untuk OMC di Langit Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement