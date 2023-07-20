Prediksi Cuaca di 34 Kota Besar di Indonesia 20 Juli 2023, Cek di Sini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca di wilayah Indonesia untuk hari Kamis 20 Juli 2023.

BMKG mengatakan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia seperti yang pertama terkait analisis Outgoing Longwave Radiation (OLR) dan juga aktivitas gelombang ekuator menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di sebagian wilayah Sumatera dan juga sebagian wilayah Kalimantan.

Kemudian, Bibit Siklon Tropis 98W terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina yang menginduksi low level jet di Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Timur Filipina. Sistem tersebut juga membentuk konvergensi yang memanjang di Filipina dan di Samudra Pasifik Timur Filipina.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan juga di sepanjang daerah low level jet atau konvergensi tersebut,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Sementara itu, daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang di Aceh kemudian dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Bengkulu, dari Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan dari Kalimantan timur hingga Kalimantan Utara.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah dan di sepanjang daerah low level jet atau konvergensi tersebut,” ungkap BMKG.

Berikut prediksi cuaca untuk 34 kota besar di wilayah Indonesia pada Kamis, 20 Juli 2023:

Sumatera:

1. Bandar Lampung: cerah berawan hingga berawan

2. Bengkulu: cerah berawan hingga berawan

3. Pangkal Pinang: hujan ringan

4. Pekanbaru: hujan ringan