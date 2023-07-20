Kemendagri Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data Kependudukan di Ditjen Dukcapil

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tegaskan tidak ada kebocoran data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)

Sebelumnya, ramai adanya dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan Ditjen Dukcapil. Data tersebut berisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), bahkan juga nomor Akta Lahir dan Nikah.

“Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (19/7/2023).

Teguh mengatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bahkan, kini telah dilakukan mitigasi preventif dan audit investigasi terkait dugaan kebocoran data kependudukan.

“Kami sampaikan kembali bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan stakeholders terkait telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa proses investigasi hingga saat ini masih terus dilakukan termasuk memastikan bahwa audit investigasi dan mitigasi preventif sudah dijalankan sejak kabar beredar. Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa data yang diduga bocor itu tidak sama dengan data kependudukan di Dukcapil.

“Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)