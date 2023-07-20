Cuaca Mudah Berubah, BMKG Minta Nelayan Tak Hanya Andalkan Tanda-Tanda Alam

JAKARTA – Kondisi cuaca ekstrem yang terjadi beberapa tahun belakangan membuat kondisi cuaca jadi mudah berubah. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta nelatan tan hanya mengandalkan tanda-tanda alam saat melaut.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengajak nelayan untuk memanfaatkan Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS) dan aplikasi InfoBMKG sebagai acuan dalam melaut dan menangkap ikan. Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS) sendiri adalah sistem informasi cuaca maritim interaktif dan dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan pengguna transportasi laut.

“Kondisi cuaca sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan dari para nelayan, apalagi kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan keselamatan nelayan yang tengah melaut,” ungkap Dwikorita dalam keterangan resminya, Rabu (19/7/2023).

Dwikorita mengatakan, kondisi cuaca bagi nelayan tangkap maupun budidaya sangat penting untuk mendukung kegiatan nelayan agar dapat melaut dengan aman dan tenang. Melalui aplikasi yang didesain untuk mengetahui berbagai informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika tersebut, nelayan dapat memutuskan apakah akan melaut atau tidak. Termasuk, mempersiapkan kebutuhan apa saja ketika melaut untuk mengantisipasi perubahan cuaca.