Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Kunjungi Festival Tabut Bengkulu, Sempat Beli Gulali dan Swafoto

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |06:57 WIB
Momen Jokowi Kunjungi Festival Tabut Bengkulu, Sempat Beli Gulali dan Swafoto
Presiden Jokowi membeli gulali di Festival Tabut 2023 di Lapangan Merdeka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 19 Juli 2023.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, (19/7/2023) malam mengunjungi Festival Tabut 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Merdeka Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh masyarakat yang menghadiri festival.

Jokowi yang kaus cokelat lengan panjang tiba di lokasi sekira pukul 19.15 WIB dan langsung disambut oleh masyarakat di sana. Jokowi tampak melambaikan tangan untuk menyapa para pengunjung sambil berjalan untuk berkeliling di area festival.

Presiden kemudian berkeliling dan menyempatkan diri membeli gulali dari seorang pedagang di lokasi.

“Satu-satu, ini saya dua,” kata Jokowi bergurau seraya membagikannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang turut mendampinginya dalam kesempatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement