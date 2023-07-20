Momen Jokowi Kunjungi Festival Tabut Bengkulu, Sempat Beli Gulali dan Swafoto

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, (19/7/2023) malam mengunjungi Festival Tabut 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Merdeka Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh masyarakat yang menghadiri festival.

Jokowi yang kaus cokelat lengan panjang tiba di lokasi sekira pukul 19.15 WIB dan langsung disambut oleh masyarakat di sana. Jokowi tampak melambaikan tangan untuk menyapa para pengunjung sambil berjalan untuk berkeliling di area festival.

Presiden kemudian berkeliling dan menyempatkan diri membeli gulali dari seorang pedagang di lokasi.

“Satu-satu, ini saya dua,” kata Jokowi bergurau seraya membagikannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang turut mendampinginya dalam kesempatan itu.